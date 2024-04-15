Айо Комацу: Трасса в Шанхае должна подойти машине Haas

Автодром в Шанхае впервые принял гонку Формулы 1 почти 20 лет назад, в сентябре 2004-го, поэтому сейчас Гран При Китая отмечает своего рода юбилей. Впрочем, из-за пандемии в истории этого этапа был перерыв, тянувшийся с 2019 года, но теперь Формула 1 вновь отправляется на гастроли в Китай.

У обоих гонщиков Haas F1 весьма богатый опыт выступлений на этой трассе – Нико Хюлкенберг девять раз выходил на старт в Шанхае, Кевин Магнуссен – пять раз. Обоим удавалось зарабатывать там очки.

Айо Комацу, руководитель команды: «Последний раз мы гонялись в Китае в 2019 году, и по сравнению с теми временами теперь у нас совсем другая машина. Кроме того, в программу уик-энда входит спринт. Основные сложности будут связаны с поиском оптимальных настроек, и решить эту задачу лучше всего ещё перед единственной пятничной тренировкой. Для неё у нас будет три комплекта резины, поэтому за один час мы, наверное, успеем провести три заезда, и за это время необходимо подготовить машину к квалификации, предшествующей спринту, которая пройдёт в пятницу днём. Это будет труднее всего.

Полагаю, этап в Сузуке, где проявились слабости нашей машины, позволил мне сделать немало полезных выводов. В Шанхае скорости прохождения поворотов будут ниже, а также есть длинная обратная прямая, да и длина старт-финишной прямой тоже достаточно большая, и всё это должно лучше подходить VF-24, так что посмотрим, чего нам удастся добиться.

Также надо упомянуть о таком факторе, как погода: похоже, в пятницу возможны дожди, и если прогноз сбудется, то нас ждёт сложная тренировка. Тем не менее, нужно будет так составить программу, чтобы нормально подготовить машину к воскресной гонке.

Также в Шанхае мы наконец-то представим первую часть комплекса технических новинок. Впрочем, если будет мокрая погода, то мы мало что сможем выяснить, однако если удастся хотя бы немного повысить прижимную силу, уже это будет неплохо. Если будет сухо, то на тренировке нам бы хотелось интенсивно поработать над аэродинамическими настройками, так что дел будет много».

Нико Хюлкенберг: «Я в предвкушении возвращения в Шанхай, где мы давно не были, потому интересно посмотреть, как изменились город и автодром, с которым у меня связаны хорошие воспоминания. Думаю, статистика моих выступлений на этой трассе более-менее неплохая.

На этой трассе основная нагрузка приходится на переднюю ось машины, а не на заднюю, и я полагаю, что этот стиль мне вполне подходит. Конфигурация кольца довольно весёлая, нельзя сказать, что это по-настоящему скоростная трасса, поэтому VF-24 должна с ней неплохо справляться. Там есть несколько медленных поворотов, и это тоже подходит нашей машине.

В прошлом году мы по-разному справлялись со спринтерскими гонками – иногда у нас всё хорошо получалось, иногда мы выступали очень неважно, но лично я ничего не имею против таких гонок. Я всегда поддерживаю те или иные изменения, и в этом году формат уик-энда будет иным, потому интересно посмотреть, как всё сложится. Но как будет, так и будет…»

Кевин Магнуссен: «Я несколько раз зарабатывал очки на шанхайской трассе, но в этом году будет интересно, ведь эта гонка надолго пропадала из календаря. Кроме того, нас ждёт первый спринт этого сезона, поэтому всем обеспечены сложности.

На этой трассе есть несколько медленных поворотов, и я надеюсь, что это нам подойдёт. К тому же, там есть возможности для обгонов. Мне уже вполне комфортно за рулём VF-24, поэтому надеюсь, что в Шанхае нам удастся неплохо выступить».

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