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Футбол

Кучерова уже не догнать? Главный конкурент русской звезды «Тампы» притормозил на финише

«Вегас» обыграл «Колорадо», «Калгари» победил «Аризону»

Кучерова уже не догнать? Главный конкурент русской звезды «Тампы» притормозил на финише

Нэйтан Маккиннон. Фото USA Today Sports Обзор главных событий игрового дня НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (0:2, 0:1, 3:0, 1:0)
Голы: Колтон — 17 (Вуд, Макар), 7:26 — 0:1. Макар — 21 (Маккиннон, Лехконен), 10:34 — 0:2. Рантанен — 41 (Мэнсон, Ничушкин), 32:50 — 0:3. Барбашев — 19 (Колесар, Хэнифин), 42:56 — 1:3. Карлссон — 29 (бол., Дорофеев, Теодор), 46:35 — 2:3. Карлссон — 30 (Хауден, Уайтклауд), 56:23 — 3:3. Гертл — 17 (бол., Айкел, Маршессо), 61:23 — 4:3.
Вратари: Хилл — Георгиев.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (6+11+11+2) — 24 (11+11+2+0).
Наши: Барбашев (15.57/2/+1), Дорофеев (17.01/4/0) — Ничушкин (19.12/1/+1), Тренин (12.33/0/0).
Парадайс. T-Mobile Arena. 18239 зрителей.

В НХЛ уже определилась первая пара стартового раунда Кубка Стэнли — «Виннипег» сыграет с «Колорадо». «Лавины» спокойно готовятся к плей-офф и сегодня не проявили большого желания в матче с «Вегасом». Ведя по ходу матча со счетом 3:0, «Колорадо» проиграл в овертайме.

Пожалуй, главная интрига для «Эвеланш» под занавес регулярки — догонит ли лидер команды Нэйтан Маккиннон в списке лучших бомбардиров форварда «Тампы» Никиту Кучерова. Оборона «Вегаса» в начале матча внушала оптимизм поклонникам скоростного канадца, но он в итоге ограничился одной результативной передачей, ассистировав при голе Макара.

Отставание Маккиннона от Кучерова сократилось до трех очков (138 против 141), но «Колорадо» предстоит сыграть только один матч в регулярке, в то время как «Тампа» проведет еще две встречи. Кажется, что Кучерова догнать нереально, но «Эвеланш» в заключительном матче играют с «Эдмонтоном», для которого эта встреча не имеет значения. Так что оборона «Ойлерз» вряд ли будет непроходимой.

Камбэк «Вегаса» начался с яркой шайбы Ивана Барбашева. Российский нападающий по праву считается одним из лидеров «Голден Найтс», в составе которых он провел потрясающий плей-офф в прошлом сезоне. У Барбашева есть уже два чемпионских перстня, и пусть «Вегас» в этой регулярке не в лидерах, шансы на повторение прошлогоднего успеха у команды неплохие.

Кузьменко продолжает феерию, Шарангович творит историю

«Калгари» — «Аризона» — 6:5 (2:3, 2:2, 2:0)
Голы: Керфут — 13 (Кессельринг, Ингрэм), 2:36 — 0:1. Маччелли — 17 (Браун, Колячонок), 3:55 — 0:2. Кузьменко — 22 (Кадри, Поспишил), 7:22 — 1:2. Коронато — 3, 9:42 — 2:2. Гюнтер — 16 (бол., Дурзи, Келлер), 17:54 — 2:3. Зари — 14 (Хант), 29:07 — 3:3. Гюнтер — 17 (Йеник, Келлер), 35:14 — 3:4. Доан — 5 (Макбэйн), 36:17 — 3:5. Шарангович — 31 (Баклунд, Андерссон), 36:50 — 4:5. Кадри — 28 (Андерссон, Шилингтон), 41:14 — 5:5. Кадри — 29 (бол., Уигар, Кузьменко), 45:43 — 6:5.
Вратари: Вольф — Ингрэм.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 31 (10+7+14) — 35 (16+11+8).
Наши: Кузьменко (17.04/2/+1), Мироманов (22.32/2/-1), Охотюк (10.59/0/+2) — -.
Калгари. Scotiabank Saddledome. 17247 зрителей

«Калгари» уже давно ни на что не претендует, но российский нападающий Андрей Кузьменко под конец сезона набрал потрясающую форму. В матче с «Аризоной» (6:5) он отметился голом и результативной передачей, а всего в девяти последних матчах на счету Кузьменко 16 (9+7) очков.

Голом отметился и белорусский нападающий Егор Шарангович, который установил национальный рекорд. Ранее больше всех очков среди игроков из Белоруссии за регулярный чемпионат НХЛ набирал Михаил Грабовский: он набрал 58 (29+29) очков за «Торонто» в сезоне-2010/11. Шарангович же превзошел его достижение — на счету Егора 59 (31+28) очков в этом сезоне. И у него есть еще два матча, чтобы улучшить эти показатели.

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