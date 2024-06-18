Сайнс признал, что подвергал себя смертельному риску

Карлос Сайнс поделился некоторыми яркими подробностями истории с удалением аппедикса, приключившейся с ним в дни гоночного уик-энда в Саудовской Аравии.

Как известно, ту гонку ему пришлось пропустить, и его вполне успешно заменил резервный пилот Ferrari Оливер Берман, в своём дебютном Гран При заработав очки за 7-е место.

О том, что этому предшествовало, Сайнс рассказал, принимая участие в программе испанского подкаста Nude Project.

«Воспоминания о том, что тогда со мной было, не самые приятные, – рассказал Карлос. – Я прилетел в Джидду после того, как в Бахрейне занял 3-е место, очень хорошо начав сезон. В четверг у нас проходят встречи с прессой, совещания с инженерами, мероприятия со спонсорами, но уже в то утро я почувствовал себя ужасно.

Поднялась температура, я постоянно бегал в санузел, мне было плохо в течение 24 часов. В пятницу нужно было садиться за руль, и перед первой тренировкой я принял всевозможные лекарства, чтобы сбить температуру. Мне немного полегчало, и я подумал, что в состоянии пилотировать машину Формулы 1.

Но я был вымотан, потому что ничего не ел, сил не было, я потел больше, чем обычно – это были две самые тяжёлые сессии в моей карьере. Кроме того, трасса в Джидде очень сложная, на ней быстрые повороты, в которых очень велики физические нагрузки. К тому же было очень жарко, и я по-настоящему страдал».

Уже потом медики сообщили Карлосу, что участие в тех тренировках было серьёзнейшей ошибкой, поскольку могло привести к смертельно опасным осложнениям.

«Я провёл тренировки, но подумал, что если так будет продолжаться, я не смогу выйти на старт гонки, не смогу провести квалификацию. В субботу в 6 утра я чувствовал себя всё так же и подумал, что это, вероятно, вирусная инфекция. Мне стало хуже, чем было в предыдущие два дня, поэтому я решил обратиться в больницу, и после обследования подтвердилось, что у меня аппедицит.

Я говорю врачам: «Надо проводить операцию, так ведь?» Они сказали да и спросили, сколько времени я был в таком состоянии. Я ответил, что два дня, и тогда они говорят: «Ты сумасшедший, ведь если бы произошёл разрыв аппедикса, то это уже смертельно опасные осложнения, и такая операция длится в три раза дольше».

Но я всё равно думал только о Формуле 1 и хотел выйти на старт гонки, поэтому спросил, могут ли они мне дать что-нибудь сильнодействующее, чтобы я смог провести гонку, а на следующий день вернуться на операцию.

Они ответили отрицательно, потому что могло произойти нечто очень серьёзное, и я бы мог просто умереть. Тогда я сказал: «ОК, оперируйте, но через две недели у меня гонка в Австралии. Я успею восстановиться?»

Они сказали, что сроки очень сжатые, и пока лучше об этом не думать – сначала надо посмотреть, как я буду себя чувствовать после операции. Обычно восстановление занимает от 10 до 14 дней, если не заниматься физическими упражнениями – в общем, мне срочно сделали операцию.

Я пропустил гонку в Джидде, что было очень обидно, ведь я однозначно потерял 12-15 очков, но после этого настроился вернуться в строй в Австралии и принять участие уже в следующей гонке».

В квалификации Карлос показал 2-й результат, уступив только Максу Ферстаппену, а на следующий день выиграл гонку в Мельбурне, одержав свою третью победу в Формуле 1.

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