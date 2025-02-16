Элбон: Williams должна отличиться уже в начале сезона

Алекс Элбон считает, что команда Williams должна по максимуму воспользоваться ситуацией в начале сезона и постараться сразу заработать как можно больше очков, ведь на старт чемпионата в 2025 году выйдут сразу шесть новичков.

У кого-то из них вообще нет опыта в Формуле 1 – это дебютанты Кими Антонелли (Mercedes), Габриэль Бортолето (Sauber) и Айзек Хаджар (Racing Bulls); у кого-то этот опыт совсем небольшой, как у гонщика Haas Оливера Бермана (3 гонки) и австралийца Джека Дуэна, который провёл за Alpine F1 прошлогодний Гран При Абу-Даби. И только за плечами у Лиама Лоусона, нового напарника Макса Ферстаппена, уже 11 Гран При.

Так много новичков не было в чемпионате мира с 2010 года. По сравнению с молодыми гонщиками Алекс с его 104 Гран При и Карлос Сайнс, у которого почти в два раза больше гонок, кажутся настоящими ветеранами.

«Думаю, в начале сезона надо однозначно воспользоваться ситуацией, – цитирует Элбона RacingNews365. – По прошлому году мы помним, что наша команда начала сезон с довольно неплохой машиной, но у неё был избыточный вес, и это не давало возможности зарабатывать очки. Надеюсь, в этом году мы будем в более благоприятном положении, ведь пока некоторые гонщики будут только набирать скорость, мы сможем добиться успеха.

Наша с Карлосом задача – выступать на хорошем уровне, хотя в целом команды чемпионата в этом году будут очень сильными. Не знаю, какие у них планы по модернизации своих машин, ведь мы уже думаем о 2026 годе, но соперничество обещает быть очень острым. И я надеюсь, что здесь должны отличиться те команды, за которые выступают два хороших гонщика, умеющие быть командными игроками.

Впрочем, честно говоря, Оливера Бермана уже нельзя относить к категории новичков: хотя у него пока мало опыта, он сразу поедет быстро. Настоящих новичков всего несколько, и я думаю, что Кими Антонелли, проехавший много километров на тестах, тоже должен быстро набрать скорость, но в любом случае, это будет не в самой первой гонке. В общем, посмотрим».

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