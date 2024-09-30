Бен Сулайем: Все заработали на FIA, кроме самой FIA

Президент FIA Мохаммед бен Сулайм пожаловался, что федерация не получает должного признания за свою работу. В качестве примера бен Сулайем привёл решение проблемы с соблюдением границ трассы в Шпильберге, где были добавлены гравийные полосы.

«Мы никогда не получали признания, такое просто невозможно представить, – говорит президент FIA. – Мы получаем в ответ только всякую ерунду».

Говоря об инвестициях, которые были сделаны федерацией в развитие автоспорта, Мохаммед бен Сулайем заявил: «Все заработали на FIA, кроме самой FIA. И все, кроме FIA, получили за это признание. Я говорю правду.

Когда я занял свой пост, наши операционные расходы составляли минус двадцать миллионов, но у нас, как и у всех, должен быть доход. Посмотрите на промоутеров… Я не хочу сказать ничего плохого, они молодцы в том, что нашли способ заработать, и я поздравляю их с этим. Но я буду говорить предельно откровенно, как и всегда.

В Liberty Media отлично поработали, трансформировав Формулу 1. Если вы меня спросите, хочу ли я вернуть всё, как было раньше, я отвечу: «Ни в коем случае». Но я бы сделал так, чтобы FIA имела равные со всеми [финансовые] условия.

Liberty Media – хорошие промоутеры, и я поддерживаю их работу. FIA взаимодействует с ними максимально эффективно. Но управление и контроль должны оставаться за нами, а остальные пусть зарабатывают деньги.

Пускай гонщики веселятся, гонки проходят безопасно и приносят деньги. Пусть руководители команд зарабатывают. Но FIA никогда не получает признания. Такое невозможно представить».

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