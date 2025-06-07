Фамен: Цель одна, чтобы 15 июня было не о чем сожалеть

Подготовка к 93-му марафону в Ле-Мане вступила в завершающую стадию, и вчера в центре города на площади Республики прошёл первый день официальной технической инспекции. Из этого процесса организаторы 24-часовой гонки по традиции устроили отдельное шоу, которое всегда собирает большое количество публики.

В пятницу инспекцию прошла половина из 62 машин трёх классов, заявленных на старт в 2025 году, в том числе гиперкары команд BMW, Cadillac, Peugeot, Aston Martin и Alpine.

В прошлом году Alpine Endurance Team, заводская команда концерна Renault, была новичком категории гиперкар, и нельзя сказать, что дебютный сезон прошёл гладко, но уже осенью экипаж, в состав которого входит Мик Шумахер, впервые поднялся на подиум. В сентябре 2024-го он и его напарники, Николя Лапьер и Матьё Ваксивьер, впервые поднялись на подиум, заняв 3-е место по итогам «6 часов Фудзи».

В этом году у сына семикратного чемпиона мира новые напарники – Жюль Гунон и Фредерик Маковеки, и экипаж №36 дважды финишировал в первой тройке на трёх этапах сезона. «24 часа Ле-Мана» будут четвёртой гонкой сезона, и о настрое команды говорил Брюно Фамен, директор Alpine Motorsport.

«Наша команда набирает обороты, мы добились значительных улучшений по сравнению с прошлым годом, – сказал он. – Думаю, это видно по нашим результатам, ведь в пяти последних гонках мы трижды поднимались на подиум (Фамен ведёт отсчёт с прошлогоднего этапа в Японии). В Спа мы вообще лидировали, и это было замечательно.

Тем не менее, у гонки в Ле-Мане свои особенности. Это исключительно сложное соревнование, поэтому мы должны это учитывать и оставаться реалистами. У нас два десятка соперников, и все они тоже надеются показать хороший результат.

Поэтому мы просто должны сохранять собранность и стараться избегать ошибок. Если говорить о задачах, которые мы перед собой ставим, то цель у нас одна: надо постараться, чтобы воскресенье, 15 июня, в 16.00, когда гонка финиширует, нам было не о чем сожалеть».

В субботу в Ле-Мане второй день технической инспекции, в том числе сегодня её проходят гиперкары команды Ferrari, которая два года подряд выигрывала этот легендарный марафон.

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