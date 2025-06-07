Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф отбора на чемпионат Европы

Женская команда обыграла Турцию, но уступила Венгрии
Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 стартовали на квалификационном турнире на чемпионат Европы. Отборочный ивент проходит в столице Румынии Бухаресте.
Мужская команда в первом матче проиграла Бельгии — 9:21. Во второй встрече украинцы победили Турцию — 21:17. Этого оказалось достаточно, чтобы пробиться в плей-офф отбора.
В четвертьфинале украинцы сыграют против Польши 8 июня. В финальную часть чемпионата Европы выйдут три лучшие команды отбора — два финалиста, и победитель матча за третье место.
Женская сборная стартовала с победы над Турцией — 13:11. Во втором матче подопечные Юрия Процюка проиграли Венгрии — 11:21. В воскресенье украинки сыграют против сборных Греции и Сербии.
В женском отборочном турнире прямую путевку на Евро получит победитель отборочной группы. Команда, занявшая второе место, сыграет стыковой матч со второй сборной из группы А.
- Чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Квалификация. Мужчины
Бельгия — Украина 21:9
Украина: Балабан (5), Кабацюра (2), Закурдаев (2), Бондаренко (0)
Украина — Турция 21:17
Украина: Закурдаев (16), Кабацюра (5), Бондаренко (0), Балабан (0)
- Чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Квалификация. Женщины
Украина — Турция 13:11
Украина: Ляшко (4, 1 дальний), Дубнюк (2), Уро-Ниле (6, 1 дальний), Юркевичус (1)
Венгрия — Украина 21:11
Украина: Ляшко (3, 1 дальний), Дубнюк (5, 2 дальних), Уро-Ниле (2), Юркевичус (1)