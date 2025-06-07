Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 вышла в плей-офф отбора на чемпионат Европы

Женская команда обыграла Турцию, но уступила Венгрии

Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 стартовали на квалификационном турнире на чемпионат Европы. Отборочный ивент проходит в столице Румынии Бухаресте.

Мужская команда в первом матче проиграла Бельгии — 9:21. Во второй встрече украинцы победили Турцию — 21:17. Этого оказалось достаточно, чтобы пробиться в плей-офф отбора.

В четвертьфинале украинцы сыграют против Польши 8 июня. В финальную часть чемпионата Европы выйдут три лучшие команды отбора — два финалиста, и победитель матча за третье место.

Женская сборная стартовала с победы над Турцией — 13:11. Во втором матче подопечные Юрия Процюка проиграли Венгрии — 11:21. В воскресенье украинки сыграют против сборных Греции и Сербии.

В женском отборочном турнире прямую путевку на Евро получит победитель отборочной группы. Команда, занявшая второе место, сыграет стыковой матч со второй сборной из группы А.

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Квалификация. Мужчины

Бельгия — Украина 21:9

Украина: Балабан (5), Кабацюра (2), Закурдаев (2), Бондаренко (0)

Украина — Турция 21:17

Украина: Закурдаев (16), Кабацюра (5), Бондаренко (0), Балабан (0)

Чемпионат Европы по баскетболу 3х3. Квалификация. Женщины

Украина — Турция 13:11

Украина: Ляшко (4, 1 дальний), Дубнюк (2), Уро-Ниле (6, 1 дальний), Юркевичус (1)

Венгрия — Украина 21:11

Украина: Ляшко (3, 1 дальний), Дубнюк (5, 2 дальних), Уро-Ниле (2), Юркевичус (1)

Источник