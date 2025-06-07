«Тогда был не его день». Девин Хэйни отреагировал на уход Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвин Хейни

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

На решение Ломаченко уйти из бокса отреагировал его бывший соперник, американский боксер Дэвин Хэйни.

«Сегодня его день. А 20 мая 2023 года – нет», – отреагировал Хэйни.

В 2023 году Девин Хейни единогласным решением судей победил Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе. Последний раз Ломаченко дрался еще в 2024 году, где нокаутировал Джорджа Камбососа.

sport.ua