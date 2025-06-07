Отбор на ЧМ. Мальта – Литва 0:0. Достойное сопротивление островитян

Отбор на Чемпионат мира-2026

Группа G, третий тур

"Та'Кали Нэшнел Стедиум".

Главный арбитр: Мариан Барбу (Румыния)

Мальта – Литва 0:0

Мальта: Бонелло – Мускат (Корболан 85), Каррагер, Пепе, Камензули – Гийомье, Теума, Сатариано – Д. Мбонг (Нвоко 81), Джонс (Эвурум 81), П. Мбонг (Тума 74)

Литва: Гертмонас – Упстас (Голубикас 46 – Шешплаукис 74), Кажуколовас, Уткис, Тутишкинас – Воробьевас (Сиргедас 70), Гинетис – Ласицкас, Сливка (Янсонас 81), Должников (Черных 70) – Паулаускас

Предупреждения: П. Мбонг 24, Камензули 90 – Кажуколовас 17, Тутишкинас 90

Свой поединок андердоги группы G начали довольно пассивно. Первая десятиминутка запомнилась не игрой как таковой, а лишь стычкой Д. Мбонга и Воробьеваса.

Впрочем, и дальше с построением хоть какой-то комбинационной игры Мальта и Литва испытывали большие трудности. Фолили команды тоже очень много.

Увеличился темп поединка уже ко второй половине тайма. Сатариано добежал до линии штрафной площади, П. Мбонг подобрал мяч, но не успел нанести удар – в последний момент кожаного из-под него в подкате выбил Уткус.

Затем наконец активизировалась и Литва. Принадлежащий "Колосу" Паулаускас получил скидку под удар в метрах 15-и от ворот, но пробил немного мимо. Также до перерыва успел попасть в створ Гинетис, но на месте оказался голкипер хозяев.

В перерыве у литовцев Голубицкас сменил справа в обороне Упстаса, но в итоге замена оказалась явно неудачной. Д. Мбонг начал чувствовать себя более раскованно в атаке на правом фланге, а на 74-й минуте Паулюс еще и травмировался.

Несмотря на задорное начало второго тайма от островитян, лучшую возможность отличиться заработала Литва. После удара Должникова в дальний угол мяч попал в перекладину.

На 63-й минуте Мальта ответила опасным выстрелом Пола Мбонга, который до этого классно обыгрался со своим братом Джозефом.

К концовке встречи обе сборные успели обменятся неприятными ударами из-за пределов штрафной, но на большее их креатива в атаке не хватило.

Для Мальты это первый набранный балл в квалификации на чемпионат мира-2026, для Литвы – второй.

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