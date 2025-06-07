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Футбол

Отбор на ЧМ. Мальта – Литва 0:0. Достойное сопротивление островитян

Отбор на ЧМ. Мальта - Литва 0:0. Достойное сопротивление островитян

    • Отбор на Чемпионат мира-2026

    Группа G, третий тур

    "Та'Кали Нэшнел Стедиум".

    Главный арбитр: Мариан Барбу (Румыния)

    Мальта – Литва 0:0

    Мальта: Бонелло – Мускат (Корболан 85), Каррагер, Пепе, Камензули – Гийомье, Теума, Сатариано – Д. Мбонг (Нвоко 81), Джонс (Эвурум 81), П. Мбонг (Тума 74)

    Литва: Гертмонас – Упстас (Голубикас 46 – Шешплаукис 74), Кажуколовас, Уткис, Тутишкинас – Воробьевас (Сиргедас 70), Гинетис – Ласицкас, Сливка (Янсонас 81), Должников (Черных 70) – Паулаускас

    Предупреждения: П. Мбонг 24, Камензули 90 – Кажуколовас 17, Тутишкинас 90

    Свой поединок андердоги группы G начали довольно пассивно. Первая десятиминутка запомнилась не игрой как таковой, а лишь стычкой Д. Мбонга и Воробьеваса.

    Впрочем, и дальше с построением хоть какой-то комбинационной игры Мальта и Литва испытывали большие трудности. Фолили команды тоже очень много.

    Отбор на ЧМ. Мальта - Литва 0:0. Достойное сопротивление островитян

    Увеличился темп поединка уже ко второй половине тайма. Сатариано добежал до линии штрафной площади, П. Мбонг подобрал мяч, но не успел нанести удар – в последний момент кожаного из-под него в подкате выбил Уткус.

    Затем наконец активизировалась и Литва. Принадлежащий "Колосу" Паулаускас получил скидку под удар в метрах 15-и от ворот, но пробил немного мимо. Также до перерыва успел попасть в створ Гинетис, но на месте оказался голкипер хозяев.

    В перерыве у литовцев Голубицкас сменил справа в обороне Упстаса, но в итоге замена оказалась явно неудачной. Д. Мбонг начал чувствовать себя более раскованно в атаке на правом фланге, а на 74-й минуте Паулюс еще и травмировался.

    Несмотря на задорное начало второго тайма от островитян, лучшую возможность отличиться заработала Литва. После удара Должникова в дальний угол мяч попал в перекладину.

    На 63-й минуте Мальта ответила опасным выстрелом Пола Мбонга, который до этого классно обыгрался со своим братом Джозефом.

    К концовке встречи обе сборные успели обменятся неприятными ударами из-за пределов штрафной, но на большее их креатива в атаке не хватило.

    Для Мальты это первый набранный балл в квалификации на чемпионат мира-2026, для Литвы – второй.

    www.ua-football.com

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