Арина Соболенко: “Думаю, что Гауфф выиграла финал не потому, что играла невероятно, а потому, что я сделала все эти ошибки на легких мячах”

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала свое поражение от Коко Гауфф в финале Открытого чемпионата Франции



«Должна сказать, что первые две недели я играла очень тяжелые матчи против действительно невероятных теннисисток. Я точно играла на более высоком уровне, чем в финале. Честно говоря, это был худший теннис, который я играла за последние, не знаю, сколько месяцев. Сейчас я не знаю, как не быть строгой к себе. Честно говоря, это худший матч, который я сыграла за последние два месяца. Мне не было бы жалко играть так, скажем, в четвертом круге или четвертьфинале, но в финале турнира Grand Slam это немного… неправильно.

Условия были ужасные. Она просто была лучше меня в этих условиях. Думаю, это был худший финал, который я когда-либо играла. Такое иногда случается. Ты просыпаешься и не чувствуешь себя в лучшей форме, а другая теннисистка идет на все и у нее все получается, а у тебя ничего не получается. Я упорно боролась и пыталась всеми силами найти способ играть в этих условиях, но, видимо, сегодня был не мой день.

Как ей это удалось и как она усложнила мне игру? Бегая и играя ободом ракетки эти высокие мячи. Она очень хорошо двигалась. В этих сложных условиях я не могла действовать вариативно. В этих условиях было сложно делать то, что я делала, например, в Мадриде, и что, как я знаю, нужно делать против нее, чтобы выиграть. Сегодня было просто… так… иногда казалось, что она отбивает мяч уже самым ободом, и он каким-то волшебным образом приземляется в корт. Ты как будто оказываешься в невыгодном положении. Она победила меня психологически? Я считаю, что ментально нет человека сильнее меня. В этих условиях она просто перебегала меня. Я не могла играть вариативно, не могла идти к сетке. Человек просто больше бегал, чем я”.

Обзор финала Коко Гауфф – Арина Соболенко на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

“Честно говоря, это было как шутка. Как будто кто-то сверху стоит и смеется: «Посмотрим, справишься ли ты с этим». Сегодня я не смогла. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда мы сыграем в таких же условиях, я буду играть, наверное, немного умнее. Не буду спешить. Попробую остаться в матче и бороться. Это было довольно забавно, потому что ветер был сумасшедший. Кроме того, я думаю, что была слишком эмоциональной, сегодня я не очень хорошо справилась с психологическим аспектом. В общем, это все.

Думаю, что при счете 4-1 в первом сете ветер стал сильнее. Я делала невынужденные ошибки, мне нужно пересмотреть статистику. Но я думаю, что она выиграла матч не потому, что играла невероятно, а потому, что я сделала все эти ошибки на легких мячах. Это еще одно ужасное выступление в финале, еще одно ужасное выступление против Коко. Я должна сделать шаг назад, посмотреть на все с перспективой и попытаться наконец извлечь урок. В чем-то этот финал похож на финал против Кис в Австралии. Но тогда уровень был лучше. Мэдисон просто переиграла меня в мощности в последних геймах, она сыграла решительно. Сегодня же Коко просто перебила на один мяч больше на мою половину корта.

Я точно должна чему-то научиться, чтобы не проигрывать финалы вот так. Я не могу выходить на корт в финалах «мейджоров» и каждый раз играть против нее ужасно, и отдавать эти победы, не скажу что легко, но на эмоциях. Это больно. Особенно когда ты играла в теннис действительно хорошо на протяжении всей недели. Если бы Ига победила меня в тот день, я думаю, что сегодня она вышла бы и одержала победу. Это просто больно. Я играла очень хорошо, а потом в последнем матче вышла на корт и сделала то, что сделала, и это больно.

Я уже забронировала билет на Миконос, будет алкоголь, будет сладкое… Мне нужно всего несколько дней, чтобы полностью забыть об этом безумии… Если бы я могла ругаться, я бы сейчас это сделала… Я просто стараюсь быть очень вежливой, но нет другого слова, которое могло бы описать то безумие, которое только что произошло. Нет других слов, чтобы это описать… Так что будет текила, желейные мишки и, не знаю, плавание… Хочу просто побыть туристкой в течение пары дней».



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