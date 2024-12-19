Первая ракетка Великобритании не сыграет за сборную на турнире United Cup

Джек Дрэйпер не хочет усугублять свою травму накануне Открытого чемпионата Австралии



15-я ракетка мира Джек Дрэйпер не сможет помочь своей сборной на командном турнире United Cup, который стартует в Австралии 29 декабря. Первая ракетка Великобритании ранее рассказал, что из-за небольших проблем с бедром он отказался от тренировочной недели с Карлосом Алькарасом.

“Я невероятно упорно работал последние пару недель с надеждой, что смогу улучшить свою форму к следующему году. Но с точки зрения поездки в Испанию и тренировок с Карлосом на таком уровне интенсивности, я должен был принять это решение, потому что это было бы нечестно по отношению к нему, если я поеду и не буду готов на все 100%”.

Похоже, что повреждение оказалось более серьезным, поэтому Дрэйпер не хочу провоцировать ухудшение своей травмы и поэтому пропустит соревнования United Cup. Британец планирует сыграть на Australian Open, после которого он продолжит лечение, поэтому он также заранее отказался от участия в матче Кубка Дэвиса против Японии.

В сезоне-2024 Дрэйпер выиграл титулы в Вене (АТР 500) и Штутгарте (АТР 250), был полуфиналистом на US Open и установил личный рекорд, поднявшись на 15-ю строчку в рейтинге.



Фото: Getty Images.

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