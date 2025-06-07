Карлос Сайнс: Теперь я мечтаю о поуле и победе в Мадриде

Сегодня в Мадриде промоутеры будущей гонки Формулы 1, которая впервые пройдёт в 2026 году, проводят своё автоспортивное Road Show, в котором принимает участие Карлос Сайнс. Как раз в это время идут его показательные выступления на FW45, а до этого состоялась пресс-конференция испанского гонщика Williams, также выполняющего обязанности посла автодрома MadRing.

Карлос Сайнс: «Если бы мне, когда я был в 10-летнем возрасте и впервые побывал на гонке Формулы 1, тогда сказали, что я стану гонщиком, уже это означало бы, что исполнилась моя мечта. Это произошло, когда мне исполнилось 20 лет.

Я поднимался на подиум, выигрывал гонки и поул-позиции. Но в детстве я и мечтать не мог, что Гран При будет проходить в 20 минутах от моего дома в Мадриде – но через год произойдёт и это. Как показывает жизнь, мечты сбываются, и теперь я мечтаю о поуле и победе в Мадриде.

В 2026-м в чемпионате будет два этапа в Испании – гонки в Мадриде и Барселоне вполне можно совместить в календаре сезона. Я горжусь тем, что в моей стране пройдут два Гран При. Очень немногим гонщикам доводилось такое испытать, ведь по две гонки принимала только Италия, Америка, а теперь и у нас будет две.

Желаю Барселоне всего наилучшего и надеюсь, что до конца моей карьеры у меня будет две домашних гонки. Фернандо Алонсо – посол автодрома Barcelona-Catalunya, мы с ним соперники и одновременно друзья, так что это дружеское соперничество.

Фернандо мне много помогал, и я всегда буду ему благодарен. Если мы оба будем продвигать идею двух гонок в Испании, это же ещё лучше. Мне хочется, чтобы MadRing отличался особым характером, чтобы его конфигурации не была похожа на другие трассы. Это именно то, что хочется нам, гонщикам.

На круге будет два типа секций: городская, где машины едут близко к стенам, и адреналин зашкаливает. А также будет более открытая секция со своими особенностями. Поворотов, похожих на La Peraltada, на других трассах нет вообще… Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы на этой трассе было можно обгонять. Хочется, чтобы было три или четыре точки, где возможны обгоны».

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