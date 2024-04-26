Бывший тренер Шахтера Фонсека может сменить клуб во французской Лиге 1

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Марсель заинтересован в приглашении главного тренера Лилля Паулу Фонсеки, работавшего в Шахтере.

Об этом сообщает L'É quipe.

У португальского наставника завершается контракт летом и Олимпик намерен подписать контракт со специалистом. Фонсека является любимой кандидатурой в руководстве Марселя.

Ранее отмечалось интерес к Паулу со стороны английских клубов. В частности, в подписании контракта с португальцем заинтересованы Вест Гэм и Ливерпуль.

После 30 туров французской Лиги 1 Лилль под руководством Фонсеки занимает 4 место в турнирной таблице, имея 52 очка. Отставание от второго Монако составляет 6 зачетных пунктов.

Накануне Фонсека пригласил украинских беженцев из Харькова на матч против Страсбурга в чемпионате Франции.

champion.com.ua