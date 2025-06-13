Пьер Гасли: В Канаде нас ждут сложности

Пьер Гасли признаёт, что Alpine весь сезон не хватает стабильности, и он готов к тому, что после неплохого уик-энда в Барселоне в Монреале его и команду ожидают сложности.

Пьер Гасли: «Хорошо, что после серии из трёх гонок подряд было какое-то время, чтобы во всём разобраться, ведь периодически мы были способны на неплохие скорости, но в других ситуациях выступали хуже, чем рассчитывали.

Весь год мы показываем нестабильные результаты, но соперничество идёт настолько острое, что очень важно уделять внимание всем нюансам и стараться в каждый уик-энд добиваться эффективной работы машины – только тогда у нас будет возможность бороться за очки.

В Барселоне нам это удалось – там и квалификация прошла отлично, и гонку мы провели настолько хорошо, насколько было возможно, хотя в воскресенье сложностей прибавилось из-за деградации резины и прочих факторов.

Это говорит о том, что мы должны продолжать работать, хотя предвижу, что такое же острое соперничество за призовую десятку будет продолжаться до конца сезона.

Мне бы хотелось хорошо выступить в Канаде, но в реальности нас ждут сложности, потому что наша машина не лучшим образом справляется с поребриками, а на этой трассе их нужно очень активно использовать. Кстати, это одна из причин, почему в этом году мы неважно выступили в Монако.

Кроме того, на длинных прямых монреальской трассы нужен как можно более мощный двигатель, но мы постараемся сделать всё, что в наших силах. У команды правильный настрой, боевой дух на высоком уровне, и мы стараемся показывать хорошие результаты. Но все понимают, что надо выступать более стабильно, и в этой ситуации важно к каждой гонке готовится по отдельности, чтобы быть готовыми использовать любую возможность, которая только может представиться».

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