Хертогенбос. Ламенс – первая нидерландка в 1/4 финала за шесть лет, Юань Юэ впервые сыграет на этой стадии на траве

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Нидерландах



Хертогенбос, Нидерланды • 9-15 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Людмила Самсонова (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Карсон Бренстайн (Канада, Q) 6:4, 6:3

Бьянка Андрееску (Канада, WC) – Лулу Сунь (Новая Зеландия, 7) 6:0, 6:4

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Бернарда Пера (США) 6:1, 7:6(4)

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Энн Ли (США) 7:6(4), 7:6(5)

Юань Юэ (Китай, LL) – Кимберли Биррелл (Австралия) 6:4, 6:3

Элизе Мертенс (Бельгия, 3) – Мария Саккари (Греция) 6:3, 6:0

Вероника Кудерметова (-, 8) – Грет Миннен (Бельгия) 6:4, 6:1

Екатерина Александрова (-, 2) – Анна Блинкова (-) 6:0, 7:5

Елена-Габриэла Русе во второй раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира WTA на траве. Шесть лет назад она дошла до этой стадии в Ноттингеме. За место в полуфинале румынка поспорит с прошлогодней финалисткой Бьянкой Андрееску.

Сюзан Ламенс проведет пятый четвертьфинал на уровне Тура и первый на травяном покрытии. Нидерландка стала первой представительницей своей страны в 1/4 финала на домашнем турнире с 2019 года, когда до финала дошла Кики Бертенс. Дальше Ламенс сыграет против Элизабетты Коччаретто.

Юань Юэ впервые вышла в четвертьфинал турнира на траве и в целом сыграет восьмой четвертьфинал в WTA-туре. Соперницей китаянки будет Элизе Мертенс, которая играла на этой стадии травяного турнира шесть лет назад. В 2023 году Юань Юэ победила бельгийку в Пекине.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua