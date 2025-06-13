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Футбол

Почти сенсация в нашей группе. Молодежное Евро-2025. Финляндия – Нидерланды 2:2

Почти сенсация в нашей группе. Молодежное Евро-2025. Финляндия - Нидерланды 2:2

    • В группе D молодежного Евро-2025, в которой выступает и сборная Украины, состоялся второй матч 1-го тура, в котором Финляндия играла с Нидерландами.

    И поединок, можно смело говорить, завершился сенсацией.

    Финны ошарашили соперника в первом тайме, забив к перерыву два сухих гола за три минуты.

    Во втором тайме "оранье" пришли в себя и повели планомерную осаду чужих ворот, но на высоте был кипер финнов Бергстрем, который потянул несколько хороших ударов.

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    • Один гол Нидерланды в начале тайма все-таки забили, и почти весь остаток матча провисели на воротах соперника. В итоге, игру для "оранжевых" спас Поку, который сравнял счет уже в компенсированное время. 2:2. Хорошо это или плохо для нас – пока непонятно.

    Во втором туре Финляндия сыграет с Украиной, а Дания – с Нидерландами.

    Финляндия – Нидерланды 2:2

    Голы: Терхо (25), Кескинен (28) – Валенте (59), Поку (90+4)

    www.ua-football.com

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