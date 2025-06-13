Известный тренер назвал главный минус Усика перед реваншем с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Известный боксерский тренер Джо Галлахер высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Усик уже старый боксер, а Дюбуа – молодой боксер с амбициями. Как говорится, молодой хороший боксер побеждает старого хорошего боксера. Дюбуа действительно имеет очень хорошие шансы победить Усика в реванше. Для Дюбуа главное не поплыть, как это было в прошлом поединке, и показать Усику, это уже совсем другой боксер», – сказал Галлахер.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua