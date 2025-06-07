Легендарный Мэнни Пакьяо рассказал, почему Ломаченко ушел на пенсию

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.
Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.
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Легендарный боксер Мэнни Пакьяо отреагировал на решение Василия уйти из бокса.
«Ломаченко – чемпион и классный боксер. У него точно есть причина, почему он решил уйти на пенсию», – сказал Пакьяо.
Сам Пакьяо решил вернуться на ринг и проведет чемпионский бой 19 июля.