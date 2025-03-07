ДЕ ЛА ХОЙЯ: «О чем он вообще думал, когда принял такое решение в бою?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя

Бывший чемпион мира Оскар Де Ла Хойя прокомментировал чемпионский бой в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

«Это был замечательный поединок, близкий бой. Интересно, что они будут делать с решением судьи не отсчитывать нокдаун. Но я считаю, что это ничья. Если бы ты стал на колено в 1990-х или 2000-х, тебе бы гарантированно отсчитали нокдаун. О чем он вообще думал, когда принял такое решение в бою? Возможно все из-за того, что в Нью-Йорке любят Дэвиса», – сказал Оскар.

В ночь на 2 марта состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Обладатель пояса WBA Джервонта Дэвис из США и его соотечественник Ламонт Роуч не сумели определить победителя – судьи зафиксировали ничью.

sport.ua