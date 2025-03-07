Эдди Джордан: Посмотрим, на что способен Кими

Бывший владелец команды Формулы 1 Эдди Джордан считает, что в Mercedes должны были пригласить Карлоса Сайнса, а не Андреа Кими Антонелли, если команда стремится выиграть Кубок конструкторов. При этом Джордан допустил, что ставка на молодого итальянского дебютанта может сыграть.

Эдди Джордан: «Вероятно, в Mercedes сэкономят 50 миллионов на зарплате Льюиса Хэмилтона. Даже если бы они платили Антонелли несколько миллионов, экономия просто колоссальная. Но, в любом случае, посмотрим на что способен Кими. Его приглашение стало для меня сюрпризом.

Я продолжаю считать, что в Mercedes должны были подписать контракт с Карлосом Сайнсом. Если они отчаянно хотят выиграть Кубок конструкторов, то в пару к Джорджу Расселлу им нужен кто-то другой вместо Кими.

При всём уважении, невозможно добиться многого в дебютный сезон. Но если у него получится, то я первым признаю, что он блестяще справился с работой. Возможно, мне придётся взять свои слова назад, поскольку он потрясающий гонщик, но в данный момент всё это под вопросом. И в Mercedes тоже не знают, чего от него ожидать».

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