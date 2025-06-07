Палмер: Пиастри – самый спокойный из гонщиков

Бывший гонщик Формулы 1, эксперт официального сайта Джолион Палмер впечатлён спокойствием лидера чемпионата мира…

Джолион Палмер: «Из всех, кого я помню и знаю, Оскар Пиастри – самый спокойный гонщик. Его карьера ещё в самом начале, мы ещё не видели, как он справляется с прессингом борьбы за титул – это произойдет позже в этом году, но сейчас он невероятно спокоен, что бы ни происходило вокруг.

Кими Райкконена за невозмутимость называли «Айсмен», но я видел его гораздо более взволнованным, чем Оскар в сложной ситуации. Способность сохранять такое спокойствие и самообладание – сильная сторона Пиастри.

Я не видел, чтобы он совершал ошибки под давлением, невозможно представить, что он упустит очки из-за потери самообладания, как Макс Ферстаппен в прошлое воскресенье».

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