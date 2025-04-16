Сайнс: В Джидде важно постепенно прибавлять в скорости

Гонщики Williams не заработали очков в Бахрейне, но надеются отыграться на сложной городской трассе в Джидде…

Алекс Элбон: «Уик-энд в Бахрейне сложился для команды неудачно, но мы показали хороший темп и многому научились. Постараемся использовать этот опыт в Джидде, на заключительном этапе серии из трёх гонок подряд.

Джидда – одна из самых быстрых уличных трасс в календаре, здесь почти нет места для ошибок. В этом году разница между командами настолько невелика, что очки можно заработать только если вы идеально провели квалификацию и гонку. Мы полностью выложимся, чтобы бороться за высокую позицию в средней группе команд».

Карлос Сайнс: «Жаль, что в Бахрейне моя гонка закончилась сходом, но по ходу уик-энда мы продемонстрировали хороший темп и постараемся перенести его в Саудовскую Аравию. В Джидде нужно постепенно прибавлять в скорости, чтобы постепенно освоиться на городской трассе и к началу квалификации полностью доверять машине.

Я пропустил этот этап в прошлом году из-за болезни, не выступал здесь уже два года и с нетерпением жду новой встречи с этой интересной трассой. Посмотрим, какие выводы мы можем сделать по опыту последних недель, чтобы максимально эффективно провести этот уик-энд».

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