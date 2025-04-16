Украинские боксеры узнали имена соперников на турнире в Саудовской Аравии

Instagram. Александр Соломенников

17 апреля в Саудовской Аравии стартует масштабній турнир Гран-при WBC, который организовали президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман и руководитель Riyadh Season Турки Аль-Шейх.

Sport.ua ранее публиковал подробный материал с правилами, участниками и всей информацией о предстоящем событии.

На стадии 1/16 финала борьбу за Кубок начнут 128 боксеров в четырех весовых категориях. Эта стадия будет проходить в течении четырех дней. 17 апреля свои поединки проведут представители полулегкого веса (до 57,2 кг).

На ринг выйдут два украинских боксера. Александр Соломенников (16–0, 8 КО) встретится с представителем Ганы Холи Доргбетор (13–0–1, 8 КО). Все свои поединки соперник украинца провел на родине против малоизвестных оппонентов. Игорь Семончук (7–0, 6 КО) сразится с албанцем Мухамметом Камили (14–0, 7 КО).

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