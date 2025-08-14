Эллисон объяснил, с чем связаны трудности Антонелли

В Mercedes высоко оценивают прогресс Кими Антонелли в его дебютном сезоне в Формуле 1, хотя дела 18-летнего итальянца порой идут хуже, чем хотелось бы ему и его команде. С одной стороны, он уже один раз поднялся на подиум, с другой, на его счету почти в три раза меньше очков, чем у Джорджа Расселла, его опытного напарника.

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes, объясняет это в том числе последствиями аварии, в которую Антонелли попал в прошлом году в Монце в самом начале своей дебютной тренировки за рулём машины Формулы 1. Но команда прилагает все необходимые усилия, чтобы к Кими вернулась уверенность в своих силах.

«Всё это, возможно, скорее сплетни, чем реальность, но думаю, что столкновение с барьерами в Монце могло привести к тому, что в результате он стал подходить к работе в дни гоночных уик-эндов более осторожно, – приводит слова Эллисона официальный сайт чемпионата. – Можно сказать, мы подбадриваем его, говорим, чтобы он доверял своему таланту: «Ты можешь полагаться на него больше, чем ты думаешь». И он постепенно работает всё увереннее, уже несколько быстрее обретая нужную скорость по ходу уик-эндов».

В настоящее время Антонелли занимает 7-ю строчку личного зачёта, заработав 64 очка, тогда как у Джорджа Расселла – 172. Британец пока четвёртый в чемпионате: в Канаде, где Кими впервые поднялся на подиум, его напарник одержал победу, а всего в этом сезоне Джордж шесть раз финишировал в первой тройке.

Эллисон считает, что сотрудничество с таким опытным и быстрым гонщиком приносит Антонелли немало пользы: «Джордж почти не допускает ошибок, показывает хорошие результаты в квалификациях. Когда мы предоставляем ему машину, с которой он может эффективно работать, он в полной мере оправдывает наши надежды, так что он заслуживает похвалы.

Понятно, что он задаёт очень высокие стандарты, на которые Антонелли должен равняться. Меня радует тот факт, что Кими в этом году в целом был способен приблизиться к Джорджу по уровню скорости. Можно сказать, что со временем он стал немного быстрее входить в ритм в дни гоночных уик-эндов.

Но поскольку Джордж выступает на очень высоком уровне, для Кими это прекрасная возможность учиться у столь быстрого гонщика».

Прогрессу Антонелли способствовал и возврат Mercedes к более ранней версии подвески после не слишком удачных экспериментов по ходу сезона. По крайней мере, в Венгрии юный итальянец вновь финишировал в призовой десятке, после чего заявил, что к нему «возвращается прежняя уверенность».

Источник