Карлос Алькарас – о победе в третьем круге в Цинциннати: “Я очень рад, что в сложных матчах могу показывать свой лучший теннис, даже если чувствую себя не лучшим образом”

Испанский теннисист прокомментировал выход в 1/8 финала на “Мастерсе” в США



Карлос Алькарас обыграл серба Хамада Меджедовича и одержал 50-ю победу в сезоне. Испанец четвертый год подряд достигает такой отметки и в 22-летнем возрасте стал третьим самым молодым игроком после Пита Сампраса и Рафаэля Надаля, которому удалось показать такой результат.

“Надо мыслить позитивно и играть лучший теннис, на который способен в этот день. Я очень рад, что в действительно сложных матчах могу показывать свой лучший теннис, даже если чувствую себя не лучшим образом. Я просто рад и горжусь этим, ведь это то, над чем я работаю.

Я знаю, что Хамад очень сильный игрок. Его удары чрезвычайно трудно принимать, у него также сильная подача. Я знал, что он не любит много бегать по корту, поэтому мой план был заставить его двигаться как можно больше. Это было сложно, потому что мяч летит быстро, но я рад, что большую часть времени мне это удавалось, старался хорошо защищаться. Я просто очень рад победе”.

В четвертом круге Алькарас сыграет против итальянца Луки Нарди, которого обыграл в этом году в Дохе.



