Украинец из Альпенлиги пополнил состав Киев Кэпиталз

Даниил Царьковский в форме «Целье»

В недавнем прошлом нападающий молодежной сборной Украины 21-летний Даниил Царьковский продолжит свою карьеру в «Киев Кэпиталз», – сообщает сайт киевского клуба.

Воспитанник киевского «Сокола» с 2017 года выступал в Европе: за «Пантер» (Эстония), «Лиепаю» (Латвия), ХАКИ (Финляндия), «Энергия» (Литва) и «Целье» (Словения). Вместе с «Целье» Царьковский провел успешный сезон-2024/25 в международной Альпенлиге, где набрал – 35 (16+19) в 42 играх. Еще два балла (гол+пас) нападающий добавил в плей-офф.

Ранее столичный клуб подписал контракт с еще одним украинским нападающим, который выступал в Европе.

sport.ua