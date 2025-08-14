Бондарь прокомментировал результат Шахтера в матче Лиги Европы: Принимаем это поражение

Валерий Бондарь прокомментировал результат "Шахтера" в матче Лиги Европы.

Защитник украинского клуба заявил, что игроки принимают это поражение и поддержал ребят, которые не забили в серии пенальти.

– Насколько справедливо поражение, по вашему мнению, от "Панатинаикоса"?

– Честно, сложно признавать поражение. Я думаю, мы выглядели очень неплохо, даже в меньшинстве создавали, получалось создавать моменты. Заслуженное поражение или нет? Мы принимаем это поражение и двигаемся дальше все вместе как команда.

– Чего, на ваш взгляд, не хватило сегодня для прохода в следующий раунд?

– Сложно. Пенальти – это всегда лотерея такая своеобразная, поэтому не забили, проиграли. Но те ребята, которые не забили, это часть футбола. Мы все вместе.

– Вы больше можете сегодня вынести положительных выводов или отрицательных? То, что вы играли в меньшинстве, но все равно очень классно защищались и, в принципе, имели большие шансы пройти дальше.

– Сложно сказать, это положительно или отрицательно. Это то, что есть. Принимаем это поражение, делаем выводы, двигаемся дальше.

– Что можно сказать перед поединком с "Серветом" в Лиге Конференций?

– Сложно что-то сказать. Болейте, поддерживайте команду.

Напомним, что "Шахтер" сыграет с "Серветом" в плей-офф Лиги Конференций 21 и 28 августа.

