Тайсон Ф’ЮРИ: «Драться с этим супертяжем? Нет, вы думаете, я дурак?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет на ринг. Тайсон не хочет драться с молодым проспектом Мозесом Итаумой.

«Драться с Итаумой? Нет, точно нет, вы думаете, что я дурак?», – отметил «Цыганский король».

Итаума 17 августа проведет бой против известного боксера Диллиана Уайта.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua