Пьер Гасли: Весь уик-энд мы были слишком медленными

Гонщики Alpine не заработали очки в Баку – Пьер Гасли и Эстебан Окон финишировали двенадцатым и пятнадцатым соответственно. В результате команда опустилась на девятое место в Кубке конструкторов и теперь три очка уступает Williams.

Пьер Гасли (12-й): «С одной стороны, я могу сказать, что провёл одну из своих лучших гонок в сезоне, если оценивать качество пилотирования. Я хорошо стартовал с восемнадцатой позиции и смог выжать максимум из машины в каждом повороте на каждом круге. Я не мог сделать большего и финишировал двенадцатым.

С другой стороны, весь уик-энд мы были слишком медленными. Команда сделала ставку на стратегию, и я растянул отрезок в надежде, что на трассе начнут происходить какие-то события. Они действительно произошли, но слишком поздно, чтобы мы могли получить какую-либо выгоду.

По сравнению с пятницей мы сделали хорошие шаги вперёд, но очевидно, что команда провела сложный уик-энд. Но мы это преодолеем – нам нужно лучше выступить на следующем этапе в Сингапуре».

Эстебан Окон (15-й): «Разочаровывающий уик-энд и сложная гонка для команды в Баку. Мы хотим быстро перевернуть страницу и сосредоточить всё внимание на следующей гонке, которая пройдёт через несколько дней в Сингапуре.

Команда перегруппируется и сконцентрируется на том, чтобы максимально использовать доступное время, чтобы улучшить машину, подготовиться к гонке и получить шанс побороться за очки».

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