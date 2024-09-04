В Aston Martin объявили дату большой пресс-конференции

Название команды, в которой Эдриан Ньюи продолжит карьеру, до сих пор официально не названо, но уже никто не сомневается, что именитый конструктор перейдёт из Red Bull Racing в Aston Martin.

Накануне многочисленные европейские издания написали, что о контракте с Ньюи будет объявлено в ближайшие дни. Сегодня пресс-служба Aston Martin разослала журналистам приглашение на большую пресс-конференцию, которая пройдёт в следующий вторник, 10 сентября, на базе команды в Сильверстоуне.

Тема пресс-конференции не заявлена, но такие мероприятия собирают только по очень важным поводам. Объявление о контракте с одним из самых успешных конструктором машин в истории Формулы 1 – как раз один из них.

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