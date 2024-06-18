Ферстаппен: Наша машина всегда была быстра в Барселоне

В Red Bull Racing рады началу европейской части сезона…

Макс Ферстаппен: «Мы возвращаемся к европейским гонкам, на этой неделе я вместе с командой на базе готовился к Гран При Испании, который станет первым в серии из трёх гонок подряд.

В Барселона я впервые выступлю в новом оранжевом шлеме — в знак уважения к моим болельщикам и их поддержке. Они тоже на нём изображены – окончательный дизайн выглядит очень круто.

У меня отличные воспоминания об этой трассе, особенно о первой победе в Формуле 1. Отличное сочетание скоростных и медленных поворотов, наша машина всегда была здесь быстра, надеюсь, так будет и в в этот уик-энд.

Мы стремимся сохранить темп, набранный в Канаде, поэтому с нетерпением ждём уик-энда и надеемся на хорошую погоду!»

Серхио Перес: «Я понимаю, что после неудачи в Канаде мне очень нужен хороший уик-энд в Барселоне. Иногда приходится перестраиваться, и мы сделали это после Монреаля. Я приезжал на базу в Милтон-Кинс, работал с командой, пытаясь определить, где и что можно сделать лучше, чтобы добиться максимума от машины.

Я уверен в машине, в том, что мог выступать лучше, теперь нужно продемонстрировать это в Барселоне.

Мне всегда нравился Гран При Испании, здесь я чувствую себя как дома. Эту трассу я хорошо знаю, RB20 должна быть быстра, так что всё зависит от нас. Нужно всё сделать верно и добиться результата, на который мы способны».

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