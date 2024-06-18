Диаш: Мы знаем, что Чехия — сильная команда

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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2024 против Чехии.

"Это будет тяжелый поединок, независимо от того, кто будет играть. Мы знаем, что Чехия — сильная команда.

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Мы уже хорошо их знаем и, очевидно, сосредотачиваемся на том, что мы можем сделать, поэтому наше мышление направлено на управление нашими ожиданиями, нашими усилиями и на то, чтобы быть готовыми к соревнованиям".