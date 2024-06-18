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Футбол

Диаш: Мы знаем, что Чехия — сильная команда

Футболист выступил на пресс-конференции

Диаш: Мы знаем, что Чехия - сильная команда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Защитник сборной Португалии Рубен Диаш высказался о предстоящем матче группового этапа Евро-2024 против Чехии.

    "Это будет тяжелый поединок, независимо от того, кто будет играть. Мы знаем, что Чехия — сильная команда.

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    Мы уже хорошо их знаем и, очевидно, сосредотачиваемся на том, что мы можем сделать, поэтому наше мышление направлено на управление нашими ожиданиями, нашими усилиями и на то, чтобы быть готовыми к соревнованиям".

    Напомним, что матч Португалия — Чехия состоится 18 июня. Старт — в 22:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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