Танцює тверк у Мінську та відпочивала на Рубльовці. Ось з ким лідер збірної України проводить відпустку

18 червня багаторічний лідер збірної України та колишній гравець НБА В’ячеслав Кравцов поділився світлинами та відео у інста-сторіз. Баскетболіст похизувався яскравим відпочинком на закритій вечірці у Барселоні.

На деяких фото він позує та обіймається з Олександрою Тарановою. Вона – модель та танцівниця, яка ще у травні виступала у білоруській столиці Мінську:

У своєму інстаграмі на майже 170 тисяч підписників жінка не приховує, що відвідувала Росію після початку повномасштабного вторгнення. У грудні 2023-го вона відпочивала у Москві, а декількома місяцями раніше у Санкт-Петербурзі:

Ймовірно, супутниця В’ячеслава Кравцова живе у Мінську – саме звідки регулярно викладає світлини з танцювальних виступів у стилі тверк та гоу-гоу:

Український бігмен востаннє виступав за національну збірну влітку 2023-го. Тоді команда під керівництвом Віталія Степановського не змогла пройти у фінальний раунд олімпійської кваліфікації. Кравцов отримав важку травму – розрив ахіллового сухожилля, через який був вимушений пропустити майже пів року.

Фото: FIBA, slava5555, alexandrataranova, dance_taranova, NemeshPhoto

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