Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик высказался о мощном апперкоте Тайсона Фьюри в первом бою.

«Апперкот в шестом раунде? Да, было больно. Чувствовалось, что такой апперкотик был нормальный. Мультики смотрели? Помните, когда какому-то герою что-то в голову прилетает, и у него птички летают? После апперкота Тайсона возле меня летали аисты. Но слава Богу, восстановился. Пошел в угол, тренер дал наставления», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua