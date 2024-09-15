Примера. Первые голы Альвареса и Галлахера за Атлетико, три ассиста Уильямса за Бильбао

В воскресенье в Испании без сюрпризов – фавориты победили

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press

Легкая победа "Матрасников", а катастрофичный старт "Валенсии" продолжается.

Мало того, что "Лос Чес" без побед, так еще и их лидеры Дуро, Гайя, Алмейда травмированы, а Рафа Мир взят под стражу из-за обвинений в изнасиловании.

Как играть в таких условиях? Ответ "Валенсии" сегодня — никак. Она не играла футбол, не создавала моментов и ни разу не пробила в створ ворот.

"Атлетико", в свою очередь, уже к 30-й минуте мог забить 3-4 раза, но Серлот немного комично упускал очень удобные шансы; также не забивали Гризманн и Лино — Мамардашвили в воротах делал все, что мог.

Конечно, в одиночку вратарь такой матч не вытащил — уже на 39-й минуте де Пауль пасом между ног Москере вывел на ворота Галлахера, и Конор забил дебютный гол за "Атлетико".

Ну, а в начале второй половины Гризманн знял все вопросы, подкараулив ошибку Фулькье.

В таблице после победы у "Атлетико" стало 11 очков — как и у "Реала" с "Вильяррелом". Втроем они преследуют "Барсу", что не ошибается (15). У "Валенсии" же в копилке по-прежнему жалкое 1 очко.

5-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" – "Валенсия" – 3:0

Голы: Галлахер, 39, Гризманн, 54, Альварес, 90+4

"Атлетико": Облак — Льоренте, Ле Норман, Хименес, Аспиликуэта (Рейнилду, 77), Самуэл Лино (Рикельме, 67) — де Пауль (Корреа, 61), Коке, Галлахер — Гризманн (Симеоне, 76), Серлот (Альварес, 61)

"Валенсия": Мамардашвили — Фулькье (Васкес, 71), Тарреха, Москера, Коррея — Диего Лопес, Гильямон (Барренечеа, 46), Пепелу, Риоха (Канос, 70) — Дани Гомес (Техон, 79), Герра (Валера, 79)

Предупреждения: Коке, 25 — Тарреха, 10, Гильямон, 32

Логичная победа более классной команды в матче, который запомнился плохой игрой вратарей.

Что Хейн, что Гуаита не выручали, но пропускали голы после несильных ударов у себя под руками, это не топ-уровень.

А вот кого хвалить надо — это Уго Альвареса. Левый фланг "Сельты" сам забил после симпатичного дриблинга, а затем разрезал защиту соперника пасом на Аспаса, что завершилось добиванием от Борхи.

"Вальядолид" один мяч отыграл, но его попытки достичь большего упирались в отсутствие забивных нападающих, а на 81-й минуте их и подавно разрушил Марио Мартин, прыгнувший прямо в ноги убегавшему в контратаку Сведбергу.

В большинстве "Кельты" уже не защищались и вскоре забили еще — Дувикас в ближнем бою пробил совершенно беспомощного сегодня Хейна.

В таблице после успеха "Сельта" теперь идет в группе лидеров с 9 очками. У "Вальядолида" – 4 очка и место возле зоны вылета.

5-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" – "Вальядолид" – 3:1

Голы: Уго Альварес, 22, Борха Иглесиас, 35, Дувикас, 90+1 — Моро, 50

"Сельта": Гуаита — Хави Родригес (Айду, 89), Старфельт, Жаилсон (Маркос Алонсо, 75) — Мингеса, Сотело (Дамиан Родригес, 69), Бельтран, Уго Альварес — Аспас, Борха Иглесиас (Дувикас, 69), Дуран (Сведберг, 76)

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Джемерт (Юрич, 64), Озкачар, Лукас Роса, Ндиай (Моро, 46) — Кике Перес (Месегер, 46), Мартин, Амалла (Кенеди, 86) — Чуки (Иван Санчес, 46), Латаса

Предупреждения: Уго Альварес, 41, Сотело, 61, Хави Родригес, 68 — Лукас Роса, 40, Чуки, 45+1, Юрич, 84, Латаса, 87

Удаление: Мартин, 81

Продолжается катастрофа с результатами "Лас-Пальмаса", который не побеждает в элите с февраля.

Яркий был матч. Начало — полностью за Бильбао, который дважды забил в интересных комбинациях, плюс еще один мяч у Сансета отобрали из-за крохотного офсайда.

"Лас-Пальмас" ответил на это перед перерывом, но удар Кириана с линии ворот блестяще вынес Паредес.

Наверное, главный эпизод матча случился на 56-й минуте, когда молодой Микель Хауресигар по неопытности пошел на необязательный фол и заработал красную.

Более того, с этого же штрафного Сандро Рамирес изумительным ударом отыграл один мяч для канарцев — 1:2.

Тем не менее, "Атлетик" даже в игре 10 на 11 проявил себя здорово, защищался с умом, а на 76-й минуте даже забил еще — Уильямс на дальней штанге дотянулся до навеса и выкатил на пустые ворота Паредесу. Вот они, герои матча: у одного гол и сэйв, у другого — три ассиста.

"Лас-Пальмас" еще раз забил в конце, но это уже ничего не изменило. У Бильбао после 5 туров 7 очков, это середина таблицы. У островитян набранных баллов пока 2.

5-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" – "Атлетик" – 2:3

Голы: Сандро, 58, Алекс Муньос, 83 — Сансет, 7, Нико Уильямс, 30, Паредес, 76

"Лас-Пальмас": Силлессен — Парк, Алекс Суарес (Алекс Муньос, 46), Маккенна (Бенито Рамирес, 77), Мармоль — Сандро, Хави Муньос (Фабио Силва, 63), Кампанья (Фабио Гонсалес, 46), Кириан Родригес, Молейро — Макберни (Мата, 77)

"Атлетик": Агирресабала — де Маркос (Горосабель, 77), Вивиан, Паредес, Берчиче — Хауресигар, де Галларета (Прадос, 59) — Уильямс, Сансет (Унаи Гомес, 71), Нико Уильямс (Беренгер, 71) — Гурусета (Весга, 59)

Предупреждения: Алекс Суарес, 27 — Хауресигар, 22, де Галларета, 45+1

Удаление: Хауресигар, 56

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