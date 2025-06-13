Пиастри: Я не считаю, что это мой единственный шанс

Оскар Пиастри приехал в Монреаль лидером чемпионата и уже в этот уик-энд может стать первым австралийцем, выигравшим больше пяти гонок за сезон – если одержит победу…

Оскар Пиастри: «Статистика приятная, отличное начало сезона. Пять побед в девяти гонках — это больше, чем я ожидал, даже на конкурентоспособной машине. Не всем я доволен, но в целом горжусь работой, которую я и команда проделали для достижения таких результатов.

Но я выступаю не ради статистики. Я хочу выиграть ещё больше гонок и побороться за титул. Уик-энд должен быть удачным. По иронии судьбы, гонки, которые были плохими в прошлом году, стали лучшими в этом, и наоборот, но посмотрим, как все сложится. Я настроен оптимистично.

Мне нравится эта трасса, здесь сложно избежать ошибок, но я чувствую себя очень комфортно за рулем, я в хорошей форме – всё должно быть в порядке.

Я не стану ничего менять с оглядкой на борьбу за титул. Я по-прежнему буду гоняться так, как всегда. Обычно я стараюсь действовать умно и не попадать в неприятности. Есть хорошая поговорка: «Порой лучше просто остаться в гонке, чем доказать свою правоту». Я стараюсь придерживаться этого подхода.

Я не рассматриваю этот сезон как свой единственный шанс. Конечно, я не знаю, так ли это, но не вижу смысла создавать для себя дополнительный прессинг и думать, что это вопрос жизни и смерти. Я в самом начале своей карьеры. В этом году у меня отличный шанс, но я просто постараюсь выиграть как можно больше гонок, а очки посчитаем в конце сезона».

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