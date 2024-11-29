Симоне Берра: Время на круге серьёзно улучшилось

В Pirelli довольны итогами пятницы в Катаре…

Симоне Берра, главный инженер: «Очень интересный и в чём-то неожиданный день. По сравнению с прошлым годом время на круге улучшилось, – очень серьёзно в тренировке и чуть меньше, но все же серьёзно в квалификации к спринту.

При использовании точно таких же шин, как в прошлом году, и практически без изменений в техническом регламенте, такое значительное снижение времени на круге можно объяснить, помимо естественного роста эффективности машин этого поколения, более низкой температурой, а также улучшением состояния трассы и тем фактом, что в отличие от 2023 года, в этом году перед сессией Формулы 1 на трассе проводились гонки поддержки.

Как и ожидалось, характеристики трассы улучшались с каждым кругом. Гранулирование оказалось ниже, чем мы ожидали, что может подтолкнуть команды к стратегии одного пит-стопа. С учетом этого командам важно проверить поведение шин во время завтрашней спринтерской гонки, учитывая, что сегодня очень немногие пилоты проехали длинные серии с большим количеством топлива.

Весьма вероятно, что в спринте многие используют шины Medium, хотя, как уже было в 2023-м, использование шин Soft нельзя полностью исключать, тем более что состав C3 точно попадает в температурный диапазон, при котором мы работали сегодня.

Что касается целостности шин, то первоначальный анализ не выявил никаких отклонений, подтвердив, что изменения, внесенные FIA в конструкцию поребриков, принесли желаемый результат. Очевидно, что будет важно проанализировать данные, полученные в спринте, когда все машины будут непрерывно атаковать в течение одной трети воскресной гонки».

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