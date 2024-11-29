Артемий Панарин (слева), Шон Кутюрье (по центру) и Игорь Шестеркин. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Филадельфия» дома обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев шайбы забросили Бобби Бринк и Трэвис Конекны (дубль). У гостей отметился Винсент Трочек.

Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин сделал 32 сейва. На счету вратаря «Флайерз» Ивана Федотова 23 отраженных броска.

«Филадельфия» нанесла «Рейнджерс» пятое поражение подряд. «Флайерз» набрали 25 очков и занимают 8-е место в таблице Восточной конференции. Клуб из Нью-Йорка с 25 очками — на 6-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Рейнджерс» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Бринк — 4 (Форстер), 3:14 — 1:0. Конекны — 12 (Кутюрье, Ристолайнен), 4:24 — 2:0. Трочек — 5 (Куилль, Шнайдер), 30:20 — 2:1. Конекны — 13 (п.в., Санхейм), 59:32 — 3:1.

Вратари: Федотов — Шестеркин (57:21 — 59:32).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 35 (15+12+8) — 24 (4+10+10).

Наши: Мичков (14.03/0/0) — Панарин (19.54/1/-1).

29 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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