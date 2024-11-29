Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман

Легендарный супертяжеловес Джордж Форман рассказал, кто смог бы победить в прайме – Леннокс Льюис или Майк Тайсон. Форман выделил британского боксера.

«Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона? Это Леннокс Льюис, у него шикарный рост и размах рук», – сказал Форман.

Майк Тайсон и Леннокс Льюис провели один бой на профи-ринге. В 2002 году британец деклассировал Майка, победив нокаутом в восьмом раунде. Это был один из последних поединков для обоих.

Ранее Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. «Великий Джордж» выделил культового Мухаммеда Али.

sport.ua