ВИДЕО. Опубликовано официальное промо поединка Крис Юбенк – Конор Бенн

by

Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Юбенк

26 апреля на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium в английском Лондоне состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring. Предстоящее шоу получило название Fatal Fury: City of The Wolves.

Главным событием станет бой в среднем весе (до 72,6 кг) – на ринге встретятся британец Крис Юбенк (34–3, 25 КО) и его соотечественник Конор Бенн (23–0, 14 КО).

Накануне этого противостояния в социальных сетях было опубликовано официальное промо, участие в котором приняли блогеры Ishowspeed и KSI.

Предстоящий бой сопровождают многочисленные скандалы из-за поведения обоих боксеров. Самым громким эпизодом стала дуэль взглядов, когда Юбенк ударил соперника по лицу – в этот момент он держал в руке куриные яйца.

ВИДЕО. Промо поединка Крис Юбенк – Конор Бенн

sport.ua