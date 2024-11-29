Реал Мадрид поздравил Барселону с юбилеем

Испанский клуб опубликовал твит
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"Барселона" празднует свое 125-летие. По этому случаю мадридский "Реал", вечный соперник каталонцев, опубликовал в Х поздравление.
"Поздравляем "Барселону" со 125-летием. Для мадридского "Реала" честь соревноваться с таким великим соперником на протяжении нашей истории", – говорится в сообщении мадридского клуба.
Добавим, что сейчас "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Команда имеет 34 очка.
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