«Рейнджерс» в стартовом матче серии обыграли «Вашингтон», Панарин забил победный гол

21 апреля. «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» (4:1). Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграли «Вашингтон» со счетом 4:1.

В составе хозяев отличились Мэттью Ремпе, Артемий Панарин, Джимми Веси и Крис Крайдер, вратарь Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21. У «Кэпиталз» гол на счету Мартина Фехервари, форвард Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-1».

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Рейнджерс». Второй матч пройдет 24 апреля и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф. Первый раунд

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Ремпе — 1 (Веси, Гудроу), 24:17 — 1:0. Панарин — 1 (Трочек, Лафренье), 24:50 — 2:0. Веси — 1 (Гудроу), 26:23 — 3:0. Фехервари — 1 (Уилсон, Протас), 27:31 — 3:1. Крайдер — 1 (Зибанежад, Рословик), 56:17 — 4:1.

Вратари: Шестеркин — Линдгрен.

Штраф: 20 — 26.

Броски: 31 (7+9+15) — 21 (4+11+6).

Наши: Панарин (17.37/7/+1) — Алексеев (22.31/1/-2), Овечкин (19.36/0/-1).

21 апреля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Счет в серии: 1-0

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