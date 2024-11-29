БК Запорожье покинул американский защитник Бах

Игрок покинул расположение запорожского клуба в индивидуальном порядке без согласования

Главный тренер БК Запорожье Валерий Плеханов сообщил, что расположение его команды покинул американский защитник Абдул Бах.

«Мы снова остались без легионера. Это никак не связано с ситуацией в нашем городе. К сожалению, после успешных матчей Абдулрахмана Баха в составе нашей команды сработали два негативных фактора».

«Первый – непрофессионализм венгерского агента игрока. Он решил воспользоваться его статистикой и предложил ему контракт, условия которого значительно превышают наши. И второй – незнание самим игроком правил и законов европейского баскетбола. Имея действующий контракт он никак не может подписывать соглашение с другим клубом, но агент ему этого не объяснил».

«Как результат – игрок покинул расположение нашего клуба в индивидуальном порядке без согласования. Конечно, мы не будем предоставлять никаких открепительных писем, ведь наш клуб выполнил все условия контракта. Однако ситуация оставила нас без легионера».

«Еще раз подчеркиваю, это не связано с ситуацией в Запорожье. Из-за этих обстоятельств нам пришлось тренироваться в очень ограниченном составе. Мы понимаем, что в кубковых матчах нет права на ошибку. Нынешняя ситуация с ростером открывает больше возможностей для молодых игроков и тех, кто еще не проявил себя по полной».

В октябре расположение БК Запорожье покинули два других американских легионера — Сами Роу и Сайвон Тэйлор.

БК Запорожье выиграл лишь 2 из 9 стартовых поединков Суперлиги FAVBET-2024/25. В турнирной таблице команда Валерия Плеханова располагается на седьмой позиции.

Свой следующий поединок запорожский клуб проведет завтра, 30 ноября, в рамках первого раунда Кубка Украины. Его соперником будет Киев-Баскет.

Источник