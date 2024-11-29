Норрис: Приятно отыграться после Лас-Вегаса

Ландо Норрис выиграл квалификацию к спринту на очень быстрой трассе в Катаре – это его второе подобное достижение в сезоне, а первое было довольно давно, ровно семь месяцев назад в Китае.

Оскар Пиастри, его напарник по McLaren, тоже выступил неплохо, показав третье время.

Ландо Норрис (1-й): «Пришлось непросто, потому что здесь очень высокие скорости. Такое впечатление, что это самая быстрая трасса в году. Последний сектор такой, что только держись!

Отличная квалификация, прежде всего потому, что приятно отыграться после того, на каких позициях мы были в Лас-Вегасе. Я доволен, ведь круг я проехал очень неплохо, хотя во второй попытке допустил слишком много ошибок. Но мы отправлялись в Катар, рассчитывая побороться за поул, и мы его завоевали, так что сегодняшняя задача выполнена.

На поведение машины очень влиял сильный ветер, но в целом условия намного лучше, чем были в прошлом сезоне. Тогда в плане физических нагрузок было куда тяжелее.

Теперь я хочу выиграть спринт. Конечно, любой гонщик стремится быть впереди в каждой сессии, но наша задача на завтра – победный дубль. Мы хотим заработать максимум очков для Кубка конструкторов, намерения у нас именно такие.

Понимаем, что завтра развернётся настоящее сражение, Mercedes и Ferrari поедут быстро. Не ожидаю, что будет легко, зато, вероятно, всем, кто смотрит, будет очень интересно. В общем, я в предвкушение всего, что ждёт нас завтра».

Оскар Пиастри (3-й): «Результатом я более-менее доволен, хотя круг, который я проехал, был не лучшим в моей жизни, но в таких условиях, как сегодня, нам пришлось довольно непросто.

В начале сессии у меня были небольшие сложности, но ближе к финалу я почувствовал, что поймал нужный ритм, но просто результаты очень плотные.

Пилотировать на этой трассе очень интересно, сцепление намного лучше, чем в прошлом году, поэтому преодолевать скоростные повороты – одно удовольствие!»

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