Бергер: Макс умеет справляться с любыми ситуациями

На австрийском телеканале ServusTV, который входит в медиаимперию Red Bull, вышел в эфир специальный выпуск программы Sport und Talk aus dem Hangar-7, посвящённый недавней победе Макса Ферстаппена в Гран При Италии.

В студию были приглашены известные люди, бывшие гонщики и руководители команд, такие как Герхард Бергер, Франц Тост, Ханс-Иоахим Штук и Матиас Лауда, сын Ники Лауды, в 2017 году выигравший титул в WEC в категории LMGTE Am.

После 16-ти этапов сезона Макс занимает 3-е место в чемпионате, и хотя на титул он в этом году не претендует, в Монце гонщик Red Bull Racing вновь блеснул мастерством. Свою 66-ю победу он одержал с более чем убедительным преимуществом, финишировав на 19 секунд раньше Ландо Норриса.

Вот что сказал по этому поводу Франц Тост, в своё время руководивший командой Toro Rosso, в которой Макс дебютировал в Формуле 1 десять лет назад:

«Макс прекрасно провёл гонку. Сейчас он в великолепной форме. Но самое главное, в психологическом плане он очень собран, что и продемонстрировал сразу после старта: он срезал первую шикану, но сразу понял, что у такого манёвра могут быть последствия. А ведь ещё несколько лет назад всё могло закончиться столкновением, или он мог отказаться отдавать позицию».

Бергер, за плечами которого 210 Гран При, также весьма высоко отозвался о действующем чемпионе мира: «После каждого уик-энда мы говорим, что это была лучшая гонка Макса Ферстаппена, которую мы когда-либо видели. Этот парень – мастер невероятно высокого уровня. На трассе он умеет справляться с любыми ситуациями. Он просто лучший гонщик чемпионата и, возможно, вообще лучший из всех, когда-либо выступавших в Формуле 1».

