20 спортсменов, одна медаль. Итоги ЧМ-2025 для сборной Украины

4 сентября в английском Ливерпуле стартовал первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники соревнуются на стадионе «Liverpool Arena» и в течении 11 дней разыграют медали в 20 весовых категориях у мужчин и женщин.

Сборная Украины покинула турнир в Ливерпуле с одной медалью – обладателем бронзы стал представитель весовой категории до 85 кг Даниил Жасан. За один шаг до медали остановился Павел Иллюша, который проиграл свой поединок в четвертьфинале.

Среди женщин лучший результат показала Анна Охота (до 48 кг), которая выиграла два боя и прекратила свою борьбу на стадии 1/4 финала. Остальные представительницы «сине-желтой» команды проиграли девять из девяти поединков на турнире.

Предлагаем вашему вниманию итоговые результаты сборной Украины на чемпионате мира в Ливерпуле.

Заявка сборной Украины:

Мужчины: Сиевуш Мухаммадиев (50 кг), Олег Чулячеев (55 кг), Айдер Абдураимов (60 кг), Эльвин Алиев (65 кг), Юрий Захареев (70 кг), Павел Иллюша (75 кг), Матвей Ражба (80 кг), Даниил Жасан (85 кг), Богдан Толмачев (90 кг), Дмитрий Ловчинский (90+ кг).

Женщины: Анна Охота (48 кг), Ярослава Маринчук (51 кг), Виктория Шкеул (54 кг), Дарья-Ольга Гутарина (57 кг), Татьяна Довгаль (60 кг), Наталья Меринова (65 кг), Анастасия Черноколенко (70 кг), Ольга Пилипчук (75 кг), Ирина Луцак (80 кг), Мария Ловчинская (80+ кг).

Результаты поединков с участием представителей Украины:

Мужчины, 1/32 финала

4 сентября, до 60 кг. Айдер Абдураимов (Украина) – Овейн Харис Аллен (Уэльс) – 3:2

4 сентября, до 70 кг. Юрий Захареев (Украина) – Франко Мартинес Бернард (Испания) – 0:5

4 сентября, до 80 кг. Матвей Ражба (Украина) – Бен Носа Эгис (Германия) – KO 2

1/16 финала

4 сентября, до 90 кг. Богдан Толмачев (Украина) – Сохуб Буфия (Франция) – 0:5

5 сентября, до 50 кг. Сиевуш Мухаммадиев (Украина) – Иштван Жака (Венгрия) – 0:5

5 сентября, до 75 кг. Павел Иллюша (Украина) – Мохамед Нурани (Иран) – 3:2

5 сентября, до 85 кг. Даниил Жасан (Украина) – Рияд Аммар Абдулджабар (Германия) – 4:1

5 сентября, свыше 90 кг. Дмитрий Ловчинский (Украина) – Мохамед Омар Шихи (Норвегия) – 0:5

6 сентября, до 60 кг. Айдер Абдураимов (Украина) – Чанг Донхван (Южная Корея) – 3:2

7 сентярбя, до 55 кг. Олег Чулячеев (Украина) – Бакшим Баджок (Косово) – 2:3

7 сентября, до 65 кг. Эльвин Алиев (Украина) – Марко Фаджардо (Филиппины) – 5:0

7 сентября, до 80 кг. Матвей Ражба (Украина) – Нурбек Оралбай (Казахстан) – 0:5

1/8 финала

8 сентября, до 60 кг. Айдер Абдураимов (Украина) – Радослав Росенов (Болгария) – 0:5

8 сентября, до 75 кг. Павел Иллюша (Украина) – Сабиржан Акалыков (Казахстан) – 3:2

9 сентября, до 65 кг. Эльвин Алиев (Украина) – Шион Нишияма (Япония) – 0:5

9 сентября, до 85 кг. Даниил Жасан (Украина) – Брайан Ли Кеннеди (Ирландия) – 5:0

1/4 финала

10 сентября, до 75 кг. Павел Иллюша (Украина) – Саиджамшид Джафаров (Азербайджан) – 0:5

12 сентября, до 85 кг. Даниил Жасан (Украина) – Георгий Кушиташвили (Грузия) – 4:1

1/2 финала

13 сентября, до 85 кг. Даниил Жасан (Украина) – Тин Стотт (Англия) – 1:4

Женщины, 1/16 финала

4 сентября, до 54 кг. Виктория Шкеул (Украина) – Саши Саши (Индия) – TKO 2

5 сентября, до 57 кг. Дария-Ольга Гутарина (Украина) – Жасмин Жасмин (Индия) – 0:5

5 сентября, до 65 кг. Наталья Меринова (Украина) – Марина Сото Торрес (Испания) – 0:5

6 сентября, до 51 кг. Ярослава Маринчук (Украина) – Мунгунсаран Бальсан (Монголия) – 0:5

6 сентября, до 60 кг. Татьяна Довгаль (Украина) – Ситора Турдибекова (Узбекистан) – 0:5

7 сентября, до 70 кг. Анастасия Черноколенко (Украина) – Менге Жанг (Китай) – 0:5

1/8 финала

6 сентября, до 75 кг. Ольга Пилипчук (Украина) – Мэри-Кейт Смит (Великобритания) – 0:5

6 сентября, свыше 80 кг. Мария Ловчинская (Украина) – Олтиной Сотинбоева (Узбекистан) – 0:5

8 сентября, до 80 кг. Ирина Луцак (Украина) – Эмили Эсквит (Великобритания) – 0:5

9 сентября, до 48 кг. Анна Охота (Украина) – Даниша Матиалаган (Сингапур) – 5:0

1/4 финала

12 сентября, до 48 кг. Анна Охота (Украина) – Назим Кызайбай (Казахстан) – 0:5

