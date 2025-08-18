Нико Хюлкенберг: Всё это похоже на сказку

Когда в Renault F1 в 2019 году не продлили контракт с Нико Хюлкенбергом, казалось, что его карьера в Формуле 1 закончилась. Вряд ли можно было предвидеть, что впереди у него будет ещё немало гонок, что после трёх сезонов в качестве резервного пилота Aston Martin он вернётся в чемпионат в составе Haas F1.

И уж тем более сложно было предположить, что он станет гонщиком заводской команды Audi, которая создаётся на базе Sauber. Но всё именно так и произошло.

«Это хорошая история! – поделился Нико в интервью The Race. – А если говорить о том, что в Формулу 1 приходит Audi, то это вообще похоже на сказку. Потому что ты не можешь рассчитывать, что после пропуска трёх сезонов о тебе будут писать так, как пишут сейчас. Всё это замечательно, я очень доволен и испытываю гордость.

Когда я пытался вернуться в чемпионат, искал такую возможность, то, разумеется, особого выбора у меня не было. Можно сказать, что контракт с Haas стал той последней соломинкой, за которую я ухватился. Причём сезон 2022 года эта команда начала неплохо, но затем прогресс прекратился. Подписывая с ней контракт, я знал, что меня ждут не только солнечные деньки. Было понятно, что неизбежны и дни неудач, и встречный ветер.

Но я просто хотел вернуться в чемпионат, потому что заскучал по гонкам, по работе с командой, по этим машинам. Я лишь хотел вернуться и постараться выступать как можно лучше. За время трёхлетнего перерыва в карьере я научился ценить то, что даёт Формула 1, я понял, какое удовольствие она мне доставляет, даже когда дела складываются не лучшим образом. Всё-таки я знаю, что сидеть дома на диване ещё хуже!

Поэтому, вернувшись за руль в составе Haas, я постарался в полной мере воспользоваться ситуацией, и хотя по воскресеньям нас преследовали трудности, тем не менее, я предпочитаю этот вариант».

Хюлкенберг готов признать, что контракт с Audi стал для него неожиданностью: «Да, это был приятный сюрприз! Когда я подписывал контракт с Haas, я не мог предвидеть, как будут развиваться события. Я просто хотел получать удовольствие от работы, наслаждаться моментом и прикидывать, что меня ждёт впереди…

Поскольку у меня было хорошее настроение и правильный психологический настрой, это позволяло показывать неплохие результаты, а они в свою очередь вылились в такую прекрасную возможность. Я очень доволен тем, как всё сложилось…»

После 14 этапов сезона на счету Haas 27 очков, и 22 из них заработал Нико. Американская команда занимает 7-е место в Кубке конструкторов, причём от 6-й строчки её отделяет всего семь очков.

Если удастся на неё подняться, то, по словам Хюлкенберга, это станет очень важным достижением: «Тогда произойдёт невероятный поворот событий, тем более что в прошлом году мы были последними. Я буду упираться до последнего поворота финальной гонки, чтобы заработать столько очков, сколько смогу. Я в долгу перед этой командой».

