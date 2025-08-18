Теренс Атман – о поражении от Синнера в полуфинале в Цинциннати: “Чтобы выиграть хотя бы одно очко против него, нужно максимально концентрироваться и отдавать огромное количество энергии”

Французский теннисист прокомментировал свой матч против лидера мирового рейтинга на “Мастерсе” в США



136-я ракетка мира Теренс Атман, который начинал свое выступление с квалификации, завершил выступление в Цинциннати, уступив Яннику Синнеру.

“Играя против Синнера, это еще можно выдержать в теннисном плане. Но физически и ментально – это совсем другой уровень. Чтобы выиграть хотя бы одно очко, нужно максимально концентрироваться и отдавать огромное количество энергии. Думаю, именно это и отличает его от других игроков, иначе он не был бы первой ракеткой мира. В игре он уже делает что-то исключительное. Но то, что он предлагает ментально и физически – это другой уровень.

После матча Янник пожелал мне всего наилучшего, сказал, чтобы я продолжал работать. Я ответил, что сделаю все возможное, чтобы сыграть против него еще много раз в карьере. Для этого придется очень много работать, чтобы быть на уровне лучших”.

Относительно хода матча Атман отметил, что ключевым стал тай-брейк в первом сете.

“Синнер был лучше меня от тай-брейка и до конца матча. Я начал неудачно – с двойной ошибки. Он изменил позицию на приеме, и это меня дестабилизировало на второй подаче, которая вышла в аут. Затем я не попал на приеме простого мяча, а потом еще и сделал ошибку с форхенда. И уже счет 0-3. Против таких игроков это не прощают. Я дал ему оторваться на тай-брейке, и он воспользовался шансом. Во втором сете без вопросов – он был сильнее. Браво ему и успехов в финале, он этого заслуживает”.

Ранее перед матчем Атман вручил Синнеру карточку на его День рождения. Француз объяснил этот жест.

“Это был милый момент, подарить ему карточку Pokemon. В Торонто я делал открытие паков вместе с Гаэлем Монфисом и вытащил очень красивого Пикачу. Я подумал, что это лучший символ Pokemon, так почему бы не подарить ее на День рождения. Мне было приятно это сделать, потому что это мой мир, и я решил поделиться им с Янником. Я выбрал карту еще накануне вечером перед сном и решил подарить перед матчем, пожелав удачи в полуфинале”.

Напоследок француз прокомментировал полученные призовые за полуфинал и возможные планы на них.

“Конечно, не будем скрывать, возможно, благодаря этому появятся еще две-три карты в моей коллекции (смеется). Но главное – оставаться таким человеком, каким я есть, инвестировать в свою команду и иметь возможность сохранить этих людей рядом на протяжении всего сезона”.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua