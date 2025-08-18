Рой ДЖОНС: «Для Усика есть одно большое испытание»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный американский боксер Рой Джонс подобрал соперника для абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

«Для Усика есть одно большое испытание. И это Джозеф Паркер, он обладает хорошими боксерскими навыками, скоростью рук, он умеет маневрировать. У него замечательный тренер Энди Ли, который знает, что делает», – сказал Джонс.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua