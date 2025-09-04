В Cadillac подписали контракт с Колтоном Хертой

Команда Cadillac объявила о подписании контракта с Колтоном Хертой. Девятикратный победитель гонок IndyCar получил статус тест-пилота и поможет команде в подготовке к дебюту в Формуле 1 в 2026 году.

Подробную гоночную программу Херты на 2026-й в Cadillac обещали опубликовать позднее. Ранее ходили слухи, что Колтон может перейти в Формулу 2, чтобы набрать необходимые баллы для суперлицензии.

Колтон Херта: «Я невероятно рад присоединиться к команде Cadillac в Формуле 1 в качестве тест-пилота. Для меня это возможность воплотить мечту, к которой я стремился долгое время. Быть частью Cadillac в такой важный момент – я не мог упустить такую возможность.

Я всегда мечтал выступать в Формуле 1, и подписание контракта – огромный шаг вперёд в этом направлении. Сейчас я полностью сосредоточен, чтобы по максимуму выложиться в интересах Cadillac и помочь построить конкурентоспособную команду».

Грэм Лоудон, руководитель команды: «Мы рады приветствовать Колтона Херту в качестве тест-пилота. Колтон – исключительно талантливый гонщик, доказавший свою скорость, мастерство и не по годам зрелый характер.

Его опыт участия в американской гоночной серии высшего уровня в составе TWG Motorsport делает его идеальным кандидатом на эту роль. Он привнесёт ценные и свежие идеи, взгляды и энергию в нашу команду, которая продолжает строить будущее.

Приход американского гонщика в американскую команду Формулы 1 – чрезвычайно важный момент не только для нашей команды, но и для всего американского автоспорта. Колтон олицетворяет страсть, амбиции и дух соперничества, которые отличают команду Cadillac F1. Мы гордимся тем, что он несёт американский флаг вместе с нами на мировой арене».

Источник